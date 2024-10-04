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03:56, 4 октября 2024Россия

«В Конституции четко прописано». В Кремле оценили перспективу участника СВО стать президентом России

Песков: участник СВО в перспективе может стать президентом России

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В перспективе участник специальной военной операции на Украине (СВО) может стать президентом России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По нашей Конституции — может. У нас в Конституции четко прописано, кто может возглавить государство

Дмитрий Песковофициальный представитель Кремля

Он уточнил, что участник боевых действий беспрепятственно может возглавить государство в случае, если его кандидатура будет соответствовать требованиям, которые прописаны в Конституции.

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3 октября 2024

Путин назначил участника программы «Время героев» Жогу своим полпредом на Урале

2 октября президент России Владимир Путин указом назначил председателя Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Артема Жогу своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе.

Вскоре после назначения Жога заявил, что примет кадровые решения на новом посту и подчеркнул, что возьмет с собой личных помощников, которым уже известен его график и стиль работы.

Чтобы первое время было легче интегрироваться в новую обстановку. А там уже будем смотреть. Познакомимся, посмотрим, как люди работают, и будем принимать решения

Артем Жогаполпред президента РФ в УрФО

Жога также отметил, что на новом посту собирается максимально использовать опыт участников специальной военной операции. Он предположил, что совместная работа с губернаторами и главами муниципалитетов Урала будет эффективной.

О том, что Жога, участвующий в президентской программе «Время героев», может стать полпредом Путина на Урале, ранее сообщал портал Е1.ru. Его назвали фаворитом среди вероятных претендентов на должность после того, как бывший полпред Владимир Якушев 25 сентября был назначен первым вице-спикером Совфеда.

Песков, в свою очередь, уточнил, что никаких задержек в назначении Жоги на новую должность не было. По его словам, до 2 октября у Путина в графике не было места для встречи с участником СВО.

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Политолог заявил о запущенной Путиным реформе управления Россией

Президент России Владимир Путин запустил реформу управления страной. Об этом заявил политолог, профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Марат Баширов.

Президент об этом говорил — у нас должна обновляться элита, и значительное место в ней должны занимать ветераны СВО

Марат Башировполитолог

По мнению эксперта, Россия находится в переходном периоде изменения управленческой структуры, когда «старые принципы формирования команд и взаимодействия с губернаторами» будут постепенно уходить в прошлое.

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      Марина Совина
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