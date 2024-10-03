Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:50, 3 октября 2024Россия

Политолог заявил о запущенной Путиным реформе управления Россией

Политолог Баширов: Путин запустил реформу управления Россией

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин запустил реформу управления страной. Об этом заявил политолог, профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Марат Баширов в беседе с Ura.ru.

Комментируя назначение участника программы «Время героев» Артема Жоги полномочным представителем главы государства в Уральском федеральном округе (УрФО), эксперт подчеркнул, что «недалекие люди» считают это пиар-ходом. «Нет, это не пиаровский ход. Это начало изменения структурных принципов управления страной», — считает политолог.

По мнению Баширова, Россия находится в переходном периоде изменения управленческой структуры, когда «старые принципы формирования команд и взаимодействия с губернаторами» будут постепенно уходить в прошлое.

Ранее Жога заявил, что после знакомства с работающим в УрФО аппаратом планирует принять кадровые решения. При этом бывший командир батальона «Спарта» подчеркнул, что оставит при себе своих помощников, которым уже известен его график и стиль работы. Кроме того, он сообщил, что собирается максимально использовать опыт участников специальной военной операции.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Ливан попросил помощи России в урегулировании конфликта с Израилем. Путин может лично приехать на Ближний Восток

      Олимпийский чемпион Нагорный рассказал об отношениях с украинскими спортсменами

      У российской границы заметили еще один иностранный самолет-разведчик

      Раскрыты неожиданные предпочтения разных поколений россиян при просмотре видео

      Артемий Лебедев призвал Россию поучиться у США в одном вопросе

      Европе спрогнозировали резкое снижение цен на газ

      В США рассказали о «начале конца» истребителя F-16

      56-летняя певица Валерия раскрыла секреты молодости и стройности

      МИД Венгрии вызвал посла Германии за критику страны

      В России заявили об отсутствии возможности для прямых контактов с Киевом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше