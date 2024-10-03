Политолог заявил о запущенной Путиным реформе управления Россией

Политолог Баширов: Путин запустил реформу управления Россией

Президент России Владимир Путин запустил реформу управления страной. Об этом заявил политолог, профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Марат Баширов в беседе с Ura.ru.

Комментируя назначение участника программы «Время героев» Артема Жоги полномочным представителем главы государства в Уральском федеральном округе (УрФО), эксперт подчеркнул, что «недалекие люди» считают это пиар-ходом. «Нет, это не пиаровский ход. Это начало изменения структурных принципов управления страной», — считает политолог.

По мнению Баширова, Россия находится в переходном периоде изменения управленческой структуры, когда «старые принципы формирования команд и взаимодействия с губернаторами» будут постепенно уходить в прошлое.

Ранее Жога заявил, что после знакомства с работающим в УрФО аппаратом планирует принять кадровые решения. При этом бывший командир батальона «Спарта» подчеркнул, что оставит при себе своих помощников, которым уже известен его график и стиль работы. Кроме того, он сообщил, что собирается максимально использовать опыт участников специальной военной операции.