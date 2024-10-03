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12:01, 3 октября 2024Россия

Назначенный Путиным полпред на Урале Жога заявил о планах принять кадровые решения

Полпред Путина на Урале Жога заявил, что примет кадровые решения на новом посту

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Полномочный представитель президента России Владимира Путина на Урале Артем Жога заявил о планах принять кадровые решения на новом посту. Об этом участник программы «Время героев» сообщил в эфире телеканала «Россия-24».

По словам Жоги, в первую очередь нужно познакомиться с работающим сейчас аппаратом. При этом он подчеркнул, что возьмет с собой личных помощников, которым уже известен его график и стиль работы. «Чтобы первое время было легче интегрироваться в новую обстановку. А там уже будем смотреть. Познакомимся, посмотрим, как люди работают, и будем принимать решения», — сказал он.

Ранее Жога заявил, что на новом посту собирается максимально использовать опыт участников специальной военной операции. Он предположил, что совместная работа с губернаторами и главами муниципалитетов Урала будет эффективной.

Путин назначил Жогу своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе 2 октября.

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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