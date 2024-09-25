Владимир Якушев назначен первым вице-спикером Совета Федерации

Врио секретаря Генсовета ЕР Якушев избран первым вице-спикером Совета Федерации

Временно исполняющий обязанности (врио) секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев стал первым вице-спикером Совета Федерации. О его назначении говорится на официальном сайте партии.

Уточняется, что его кандидатуру на эту должность предложила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, а полномочиями сенатора наделил губернатор Тюменской области.

Матвиенко напомнила, что при участии Якушева «Единая Россия» показала блестящие результаты на выборах по всей стране. По ее словам, политик успел наработать колоссальный управленческий опыт.

«Мы в Совете Федерации очень ценим, когда к нам приходят люди знающие, погруженную проблематику на земле, настоящие государственники, которые не боятся ответственности и готовы энергично решать самые актуальные вопросы», — добавила Матвиенко.

Во вторник, 24 сентября, президент России Владимир Путин освободил Владимира Якушева от полномочий полпреда в Уральском федеральном округе (УФО). Якушев занимал этот пост с ноября 2020 года.

