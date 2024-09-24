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13:28, 24 сентября 2024Россия

Путин освободил от должности полпреда в Уральском федеральном округе

Путин подписал указ об освобождении Якушева от должности полпреда в УФО
Владимир Якушев

Владимир Якушев. Фото: Екатерина Штукина / POOL / ТАСС

Президент России Владимир Путин освободил Владимира Якушева от полномочий полпреда в Уральском федеральном округе (УФО). Текст указа главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ подписан 24 сентября и вступает в силу со дня подписания. Кто займет освободившуюся должность, не сообщается.

Владимир Якушев занимал пост полпреда в УФО с ноября 2020 года.

Ранее Путин уволил заместителя министра иностранных дел России Владимира Титова. Перед этим президент продлил Титову на год допустимый срок пребывания на государственной службе.

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      Алан Босиков
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