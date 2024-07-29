Путин уволил заместителя Лаврова

Путин уволил первого заместителя главы МИД Владимира Титова

Президент России Владимир Путин уволил первого заместителя главы МИД Владимира Титова. Об этом сообщает ТАСС.

Причина увольнения заместителя министра иностранных дел России Сергея Лаврова не указана. О самом Титове известно, что с 2013 года он курировал отношения со странами Европы. Ранее он также был работал в дипломатических представительствах России в Швеции и Болгарии.

12 мая Путин продлил на год пребывание на госслужбе первому заместителю министра иностранных дел РФ Владимиру Титову, замглавы МИД РФ Сергею Вершинину, а также гендиректору внешнеполитического ведомства Сергею Вязалову.