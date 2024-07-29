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12:29, 29 июля 2024Мир

Путин уволил заместителя Лаврова

Путин уволил первого заместителя главы МИД Владимира Титова
Владимир Титов

Владимир Титов. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Президент России Владимир Путин уволил первого заместителя главы МИД Владимира Титова. Об этом сообщает ТАСС.

Причина увольнения заместителя министра иностранных дел России Сергея Лаврова не указана. О самом Титове известно, что с 2013 года он курировал отношения со странами Европы. Ранее он также был работал в дипломатических представительствах России в Швеции и Болгарии.

12 мая Путин продлил на год пребывание на госслужбе первому заместителю министра иностранных дел РФ Владимиру Титову, замглавы МИД РФ Сергею Вершинину, а также гендиректору внешнеполитического ведомства Сергею Вязалову.

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      Максим Габриелян
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