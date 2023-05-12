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13:26, 12 мая 2023Мир

Путин продлил срок пребывания на госслужбе замглавы МИД и гендиректору ведомства

Путин продлил на год пребывание на госслужбе замглавы МИД Титову и гендиректору Вязалову

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Президент России Владимир Путин продлил на год пребывание на госслужбе первому заместителю министра иностранных дел РФ Владимиру Титову, замглавы МИД РФ Сергею Вершинину, а также гендиректору внешнеполитического ведомства Сергею Вязалову. Об этом сообщается в тексте указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы сверх установленного предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе на один год», — отмечается в указе.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский лидер в пятницу, 12 мая, проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности.

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Варвара Кошечкина
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