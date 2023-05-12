Анонсировано совещание Путина с Совбезом

Путин проведет заседание Совбеза и международный телефонный разговор в пятницу, 12 мая

Президент России Владимир Путин в пятницу, 12 мая, проведет совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Мероприятие анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Помимо оперативного совещания с членами Совбеза, Путин может провести международный телефонный разговор, сообщил его пресс-секретарь, не уточнив, с кем конкретно президент может побеседовать.

«Если он [международный разговор]состоится, будем вас информировать», — сказал Песков.

Днем ранее, 11 мая, глава государства встретился с губернатором Тюменской области Александром Моором. До этого Путин беседовал с главой Ивановской области Станиславом Воскресенским.