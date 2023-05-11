Анонсирована встреча Путина с главой Тюменской области
Президент России Владимир Путин в четверг, 11 мая, проведет рабочую встречу с губернатором Тюменской области Александром Моором. Мероприятие анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.
«Сегодня такой же день, как вчера, без каких-то публичных крупных мероприятий, у него идет рутинная череда встреч. Продолжает заниматься региональной проблематикой», — сказал пресс-секретарь главы государства.
Днем ранее, 10 мая, Путин встречался с главой Ивановской области Станиславом Воскресенским.
3 мая президент беседовал с нижегородским губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, а в апреле — с главой Ростовской области Василием Голубевым и губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрием Артюховым.