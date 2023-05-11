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13:06, 11 мая 2023Россия

Анонсирована встреча Путина с главой Тюменской области

Песков сообщил, что Путин 11 мая встретится с губернатором Тюменской области Моором

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в четверг, 11 мая, проведет рабочую встречу с губернатором Тюменской области Александром Моором. Мероприятие анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня такой же день, как вчера, без каких-то публичных крупных мероприятий, у него идет рутинная череда встреч. Продолжает заниматься региональной проблематикой», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Днем ранее, 10 мая, Путин встречался с главой Ивановской области Станиславом Воскресенским.

3 мая президент беседовал с нижегородским губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, а в апреле — с главой Ростовской области Василием Голубевым и губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрием Артюховым.

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Евгения Куликова
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