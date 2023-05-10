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12:49, 10 мая 2023Россия

Анонсирована встреча Путина с главой Ивановской области

Президент Путин 10 мая встретится с губернатором Ивановской области Воскресенским

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в среду, 10 мая, проведет встречу с главой Ивановской области Станиславом Воскресенским. Мероприятие анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

3 мая глава государства провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. О ряде встреч с главами российских регионов также сообщалось в апреле. Так, 26 апреля президент виделся с главой Ростовской области Василием Голубевым, а 25 апреля — с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрием Артюховым.

Евгения Куликова
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