Анонсирована встреча Путина с главой Ивановской области
Президент Путин 10 мая встретится с губернатором Ивановской области Воскресенским
Президент России Владимир Путин в среду, 10 мая, проведет встречу с главой Ивановской области Станиславом Воскресенским. Мероприятие анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
3 мая глава государства провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. О ряде встреч с главами российских регионов также сообщалось в апреле. Так, 26 апреля президент виделся с главой Ростовской области Василием Голубевым, а 25 апреля — с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрием Артюховым.