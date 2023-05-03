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14:25, 3 мая 2023Россия

Путин встретился с главой Нижегородской области

Президент Путин провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Никитиным

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Президент России Владимир Путин в среду, 3 мая, провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Глава региона проинформировал Путина о социально-экономическом развитии субъекта, об инвестиционных и строительных проектах и модернизации транспортной инфраструктуры, а также доложил о ситуации на крупнейших предприятиях.

Встречу ранее анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

26 апреля президент встречался с главой Ростовской области Василием Голубевым, а 25 апреля — с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрием Артюховым.

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Евгения Куликова
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