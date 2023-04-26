Анонсирован серьезный разговор Путина с главой Ростовской области

Песков заявил, что Путин 26 апреля проведет встречу с губернатором Ростовской области

Президент России Владимир Путин в среду, 26 апреля, проведет встречу с главой Ростовской области Василием Голубевым. Мероприятие анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

По плану у главы государства сегодня «серия обычных рабочих встреч», отметил Песков. «Продолжит он заниматься также и региональными делами. В частности, сегодня у него с докладом будет губернатор Ростовской области Василий Голубев. Область важная и с точки зрения приема беженцев, и в целом по своему значению. Поэтому предстоит серьезный разговор», — заявил пресс-секретарь президента.

Днем ранее, 25 апреля, Владимир Путин проводил встречу с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрием Артюховым.

Также в апреле глава государства встречался с руководителями новых регионов страны — Денисом Пушилиным, Леонидом Пасечником, Евгением Балицким и Владимиром Сальдо.