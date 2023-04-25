Анонсирована встреча Путина с главой ЯНАО

Песков заявил, что Путин 25 апреля проведет встречу с главой ЯНАО Артюховым

Президент России Владимир Путин 25 апреля проведет встречу с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрием Артюховым. Мероприятие анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

Глава российского региона выступит перед главой государства с докладом. «Традиционно Путин продолжает заниматься региональными делами. Сейчас у него часто бывают те губернаторы, у которых заканчивается губернаторский срок», — заявил пресс-секретарь Путина и добавил, что ЯНАО является одним из успешных регионов страны.

Песков отметил также, что другие встречи президента России будут носить непубличный характер.

Ранее в апреле Путин проводил встречи с руководителями новых регионов страны — Денисом Пушилиным, Леонидом Пасечником, Евгением Балицким и Владимиром Сальдо.