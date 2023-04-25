Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:46, 25 апреля 2023Россия

Анонсирована встреча Путина с главой ЯНАО

Песков заявил, что Путин 25 апреля проведет встречу с главой ЯНАО Артюховым

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин 25 апреля проведет встречу с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрием Артюховым. Мероприятие анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

Глава российского региона выступит перед главой государства с докладом. «Традиционно Путин продолжает заниматься региональными делами. Сейчас у него часто бывают те губернаторы, у которых заканчивается губернаторский срок», — заявил пресс-секретарь Путина и добавил, что ЯНАО является одним из успешных регионов страны.

Песков отметил также, что другие встречи президента России будут носить непубличный характер.

Ранее в апреле Путин проводил встречи с руководителями новых регионов страны — Денисом Пушилиным, Леонидом Пасечником, Евгением Балицким и Владимиром Сальдо.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Медведев предпочел «тихий раздел» Украины
Красную площадь закроют для посетителей в Москве
Минфин назвал сумму расходов на приучение граждан сберегать вдолгую
Китай назвал срок запуска нового аппарата к Луне
В Кремле высказались об эвакуации российских граждан из Судана
Россиянам назвали модные цвета одежды на лето
В Кремле оценили возможность продления зерновой сделки
Украинские военные обстреляли школу в Запорожской области
На Неделе моды в Москве представят 10 молодых российских брендов
В Генпрокуратуре сообщили об отмене тысяч решений о мобилизации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.