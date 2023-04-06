В Кремле анонсировали встречи Путина с главами новых регионов России

Песков заявил, что президент Путин встретится с главами новых регионов России

Президент России Владимир Путин проведет встречи с главами новых регионов России в четверг, 6 апреля. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Президент планирует еще успеть провести встречи с четырьмя руководителями наших новых регионов — Пушилиным, Пасечником, Балицким и Сальдо», — анонсировал официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что встречи должны были пройти днем ранее, но не состоялись из-за затянувшегося графика президента.