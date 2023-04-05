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17:33, 5 апреля 2023Россия

Путин призвал быстрее интегрировать новые регионы в правовое пространство России

Путин призвал быстрее интегрировать новые регионы в единое правовое пространство России

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Новые российские регионы необходимо как можно быстрее интегрировать в единое правовое пространство страны. К таким мерам призвал президент России Владимир Путин во время совещания Совбеза, трансляцию которого ведет Telegram-канал «Кремль. Новости».

«Задача — сделать все, чтобы как можно быстрее интегрировать эти исторические российские земли Донбасса, Новороссии в экономическое, правовое, образовательное пространство нашей страны», — объяснил глава государства.

Он добавил, что несмотря на сложные условия, в этих регионах активно восстанавливаются жилье, дороги, объекты образования и здравоохранения, запускаются предприятия, регулярно выплачиваются пенсии и реализуются другие меры поддержки.

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Варвара Родикова
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