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17:30, 5 апреля 2023Россия

Путин оценил обстановку в новых регионах России

Президент Путин заявил, что обстановка в новых регионах России остается напряженной

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Обстановка в новых регионах России остается напряженной. Такую оценку озвучил президент Владимир Путин во время выступления на заседании с постоянными членами Совета безопасности страны в среду, 5 апреля. Прямую трансляцию мероприятия ведет пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

По словам главы государства, «киевский режим продолжает совершать тяжкие преступления против живущих там мирных граждан, никого не жалеет, подвергает города и поселки ракетным ударам, артиллерийским, минометным обстрелам». Он также заявил, что «регулярно устраиваются теракты против представителей власти и правоохранительных органов, журналистов, общественных деятелей, преподавателей школ и вузов».

О том, что временно исполняющие обязанности (врио) глав четырех новых российских регионов лично посетят заседание Совбеза с президентом, ранее сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

5 октября Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей.

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Евгения Куликова
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