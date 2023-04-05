Глав новых регионов России пригласили в Кремль

Пресс-секретарь Путина Песков: главы новых регионов России лично посетят заседание Совбеза

Временно исполняющие обязанности (врио) глав четырех новых российских регионов лично посетят заседание Совбеза с президентом Владимиром Путиным. Об их приглашении на мероприятие сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя Кремля, темой заседания Совбеза станет безопасность четырех новых субъектов.

«Тему мы анонсировали — это работа по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности в упомянутых регионах», — заявил Песков.

Четыре новых региона — Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонская и Запорожская области — вошли в состав России 30 сентября прошлого года. Референдумы прошли в регионах с 23 по 27 сентября 2022 года.