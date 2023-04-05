Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:39, 5 апреля 2023Россия

Глав новых регионов России пригласили в Кремль

Пресс-секретарь Путина Песков: главы новых регионов России лично посетят заседание Совбеза
СюжетРеферендум в Херсонской области:

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Временно исполняющие обязанности (врио) глав четырех новых российских регионов лично посетят заседание Совбеза с президентом Владимиром Путиным. Об их приглашении на мероприятие сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя Кремля, темой заседания Совбеза станет безопасность четырех новых субъектов.

«Тему мы анонсировали — это работа по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности в упомянутых регионах», — заявил Песков.

Четыре новых региона — Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонская и Запорожская области — вошли в состав России 30 сентября прошлого года. Референдумы прошли в регионах с 23 по 27 сентября 2022 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
В российском регионе заметили неопознанный объект в небе
Россиянам помогут реализовать творческие идеи
Врач назвала рецепт идеального салата для устранения дефицита витаминов весной
Отменившую концертный тур певицу МакSим заметили в московском баре
В Запорожской области описали возможный сценарий контрнаступления ВСУ
Пьяный актер из сериала «Мажор» Остап Ступка устроил ДТП в центре Киева
Минфин приготовился к росту потерь нефтегазовых доходов
Вице-канцлер ФРГ назвал красную черту в отношениях с Украиной
Полковник запаса объяснил значение объявленного в Ленобласти сигнала «Режим»
В Узбекистане заявили об отсутствии мужа Треповой в стране
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.