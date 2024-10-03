Песков прокомментировал назначение участника СВО полпредом на Урале

Песков: никаких задержек в назначении участника «Времени героев» Жоги не было

Никаких задержек в назначении участника программы «Временя героев» Артема Жоги полномочным представителем президента на Урале не было. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, до вчерашнего дня у президента Владимира Путина не было в графике не было места для встречи с участником специальной военной операции (СВО).

«Как только она состоялась, прошло назначение. Никакой задержки здесь не было», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о назначении Жоги спустя восемь дней после того, как Владимир Якушев оставил пост полпреда Уральского федерального округа (УРФО).

2 октября Путин назначил участника программы «Время героев» Жогу своим полпредом в УрФО. До этого уральские журналисты считали Жогу фаворитом среди вероятных претендентов на должность после того, как бывший полпред Владимир Якушев 25 сентября получил назначение первым вице-спикером Совфеда.

Сам Жога позднее заявил, что на новом посту намерен максимально использовать опыт участников специальной военной операции. Он подчеркнул, что надеется на поддержку всей команды и жителей Урала.