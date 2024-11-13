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09:31, 13 ноября 2024Россия

10 военнослужащих сбежали из российской воинской части на такси. Как им это удалось?

Из воинской части под Новосибирском 12 ноября сбежали 10 военнослужащих
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Военную часть в Коченево Новосибирской области вечером во вторник, 12 ноября, самовольно покинули минимум 10 военнослужащих. Известно, что шестеро из них поехали в Кемеровскую область. Четверых дезертиров удалось задержать, остальных на данный момент ищет полиция — патрулировать улицы выехали минимум десять автомобилей правоохранителей.

По данным Baza, сбежавших солдат 12. Всего, сообщает издание, к моменту написания материала были задержаны семеро, еще пятеро — в розыске.

Все сбежавшие ранее уже покидали воинские подразделения

Сообщается, что в воинскую часть под Новосибирском были прикомандированы около 30 человек со всего Центрального военного округа, которые ранее уже самовольно оставляли воинские части. По предварительной информации, в скором времени бойцы должны были отправиться в зону проведения специальной военной операции на Украине.

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Известно, что большинство дезертиров — жители Краснодарского края. Оружия при себе у них нет, но местных жителей просят быть бдительными.

Данные о задержании четырех дезертиров подтвердил глава Коченевского района Евгений Антипов. «Прошу вас сохранять спокойствие и не доверять недостоверной информации. (…) Преступления на территории района не совершались», — сообщил он, уточнив, что военнослужащие выехали с территории части на такси в течение 30 минут.

Ранее российский военнослужащий получил срок за три побега из части

В октябре сообщалось, что за три самовольных побега из воинской части суд в Новосибирске приговорил военнослужащего к шести с половиной годам колонии.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Первый раз осужденный покинул часть в декабре прошлого года, чтобы отметить дома новогодние праздники. В феврале его задержали, но в следующем месяце он вновь сбежал. Погуляв два дня, боец вернулся, но в следующем месяце вновь дезертировал.

В июне мужчину задержали полицейские.

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