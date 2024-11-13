10 военнослужащих сбежали из российской воинской части на такси. Как им это удалось?

Из воинской части под Новосибирском 12 ноября сбежали 10 военнослужащих

Военную часть в Коченево Новосибирской области вечером во вторник, 12 ноября, самовольно покинули минимум 10 военнослужащих. Известно, что шестеро из них поехали в Кемеровскую область. Четверых дезертиров удалось задержать, остальных на данный момент ищет полиция — патрулировать улицы выехали минимум десять автомобилей правоохранителей.

По данным Baza, сбежавших солдат 12. Всего, сообщает издание, к моменту написания материала были задержаны семеро, еще пятеро — в розыске.

Все сбежавшие ранее уже покидали воинские подразделения

Сообщается, что в воинскую часть под Новосибирском были прикомандированы около 30 человек со всего Центрального военного округа, которые ранее уже самовольно оставляли воинские части. По предварительной информации, в скором времени бойцы должны были отправиться в зону проведения специальной военной операции на Украине.

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Известно, что большинство дезертиров — жители Краснодарского края. Оружия при себе у них нет, но местных жителей просят быть бдительными.

Данные о задержании четырех дезертиров подтвердил глава Коченевского района Евгений Антипов. «Прошу вас сохранять спокойствие и не доверять недостоверной информации. (…) Преступления на территории района не совершались», — сообщил он, уточнив, что военнослужащие выехали с территории части на такси в течение 30 минут.

Ранее российский военнослужащий получил срок за три побега из части

В октябре сообщалось, что за три самовольных побега из воинской части суд в Новосибирске приговорил военнослужащего к шести с половиной годам колонии.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Первый раз осужденный покинул часть в декабре прошлого года, чтобы отметить дома новогодние праздники. В феврале его задержали, но в следующем месяце он вновь сбежал. Погуляв два дня, боец вернулся, но в следующем месяце вновь дезертировал.

В июне мужчину задержали полицейские.