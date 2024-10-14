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09:36, 14 октября 2024Силовые структуры

Российский военнослужащий получил срок за три побега из части

В Новосибирске российский военнослужащий получил срок за три побега из части

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Новосибирске российскому военнослужащему дали шесть с половиной лет за три самовольных побега из воинской части. Об этом в понедельник, 14 октября, в своем Telegram-канале сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

Как установил суд, первый раз осужденный покинул часть 2 декабря 2023 года и отправился отмечать новогодние праздники домой в Новосибирскую область. 26 февраля его задержала группа розыска военной комендатуры, однако через пару недель, 15 марта, он снова сбежал, но после двух дней загула вернулся обратно.

По прошествии месяца, 8 апреля, он вновь самовольно покинул место службы. 14 июня дезертира задержали полицейские.

8 октября сообщалось, что суд дал мобилизованному сварщику 7,5 года колонии за пять побегов из части.

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      Владимир Седов
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