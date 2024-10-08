Мобилизованный российский сварщик получил срок за пять побегов из воинской части

Суд дал мобилизованному сварщику 7,5 года колонии за пять побегов из части

Военный суд приговорил к семи с половиной годам колонии 30-летнего россиянина, совершившего пять побегов из воинской части. Об этом в Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, после прохождения срочной службы мужчина работал сварщиком, когда ему поступила повестка. Мобилизованного направили в воинскую часть возле города Валуйки Белгородской области. По прошествии трех месяцев, мужчина дезертировал из части. Он сел на такси и приехал домой, где скрывался на съемной квартире у девушки, которая в итоге и сдала его военным.

Молодой человек в октябре 2022 года снова пошел на побег и на этот раз спрятался дома, где его и задержала военная полиция. Третий побег состоялся в январе. На этот раз парень прятался у родителей, но мать убедила его сдаться и не создавать проблем Зная склонность мобилизованного к побегам, его содержали в отдельной комнате. Но месяц спустя, ему удалось перехитрить дневального, приковать его наручниками к батарее и снова сбежать.

Мужчина находился в бегах несколько месяцев, пока его не приметила военная полиция в одной из деревень, где он сажал огурцы. Когда силовики подошли и назвали его имя и фамилию, дезертир ответил, что произошла ошибка и нужный им человек в соседнем доме. Позже осознав, что их провели, военные полицейские устроили засаду возле дома и вечером, когда мужчина вернулся, задержали его.

Позже молодой человек оказался в военной части в Москве. Но и там нашел лазейку. Он уговорил караульного отпустить его в туалет. А когда тот отвлекся, сбежал через окно. После пятого побега, молодого человека задержали. На этот раз помогла удача. Сотрудники ГАИ проверили такси на выезде из города. Документов у беглеца не оказалось, его проверили по безе розыска и вернули коллегам из военной полиции.

Осужденный надеется оспорить приговор в семь с половиной лет, но пока его отправили в одной из СИЗО Москвы.

Ранее в Томске самовольно продлившего себе отпуск российского военного осудили на 8,5 года колонии.