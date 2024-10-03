Самовольно продлившего себе отпуск российского военного осудили на 8,5 лет колонии

В Томске суд дал 8,5 года колонии военному, оставившему службу четыре раза

Томский гарнизонный военный суд вынес приговор военному Александру Коренкову, решившему отдохнуть от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-ом Восточном окружном военному суде.

Следствие и суд установили, что военный 20 июня 2023 года не вернулся из отпуска на службу в установленный срок, решив остаться в Мариинске Кемеровской области. Спустя два месяца и девять дней его нашли сотрудники военной комендатуры. После этого он еще три раза — 10 сентября, 18 октября, 29 декабря — самовольно оставлял часть, к которой был прикомандирован.

В результате суд путем частичного присоединения неотбытой части наказания назначил Коренкову 8,5 года колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что российский военный похитил велосипед и получил четыре года колонии.