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20:36, 2 октября 2024Силовые структуры

Российский военный похитил велосипед и получил четыре года колонии

В Абакане военного осудили на 4 года за кражу велосипеда

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к четырем годам лишения свободы военного Дмитрия Акимова, похитившего велосипед Cronus. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, военный перелез через забор в чужой двор и украл из дома велосипед. Он распорядился им по своему усмотрению.

Акимову вынесли приговор путем частичного присоединения наказания по приговору от 2014 года. Он будет отбывать его в колонии строгого режима. Кроме этого, удовлетворен гражданский иск потерпевшего.

Ранее Томским гарнизонным военным судом был вынесен приговор военному Артему Винокурову за самовольное оставление части.

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      Екатерина Кашурникова
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