Российский военный похитил велосипед и получил четыре года колонии

В Абакане военного осудили на 4 года за кражу велосипеда

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к четырем годам лишения свободы военного Дмитрия Акимова, похитившего велосипед Cronus. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, военный перелез через забор в чужой двор и украл из дома велосипед. Он распорядился им по своему усмотрению.

Акимову вынесли приговор путем частичного присоединения наказания по приговору от 2014 года. Он будет отбывать его в колонии строгого режима. Кроме этого, удовлетворен гражданский иск потерпевшего.

Ранее Томским гарнизонным военным судом был вынесен приговор военному Артему Винокурову за самовольное оставление части.