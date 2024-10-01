Российского военного осудили на 5,5 года за самоволку

В Томске суд дал 5,5 года военному Винокурову за уклонение от службы

Томским гарнизонным военным судом был вынесен приговор военному Артему Винокурову за самовольное оставление части, сообщили «Ленте.ру» во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным суда, 28 октября 2023 года военнослужащий без уважительных причин не явился из отпуска на службу, проводя время по своему усмотрению в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области.

26 марта 2024 года он добровольно прибыл в военную комендатуру. Суд приговорил его к 5,5 года колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что другой российский военный был осужден на 5,5 года за уклонение от службы.