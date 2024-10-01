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13:15, 1 октября 2024Силовые структуры

Российского военного осудили на 5,5 года за уклонение от службы

В Абакане суд дал 5,5 года военному Дороганову за самовольный уход из части

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Абаканским гарнизонным военным судом вынесен приговор военному Антону Дороганову за самовольное оставление части. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным суда, военнослужащий с целью временно отдохнуть и уклониться от прохождения военной службы самовольно покинул воинскую часть. Сначала он скрывался в городе Владивостоке, затем несколько раз менял места пребывания: Красноярск, Норильск, Абакан.

6 мая 2024 года он был задержан и доставлен в военную комендатуру. Судом приговорен к пяти с половиной годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что другой российский военный дважды самовольно покинул часть и был осужден.

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      Артем Соколов
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