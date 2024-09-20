Российский военный дважды самовольно покинул часть и был осужден

Томский суд дал 6,5 года колонии ефрейтору Зашихину за самоволку

Томским гарнизонным судом был вынесен приговор ефрейтору Даниле Зашихину за самовольное оставление части. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

По данным суда, в сентябре 2023 года военнослужащий не вернулся из отпуска в воинскую часть без уважительных причин, желая отдохнуть от исполнения служебных обязанностей. В ноябре он был обнаружен сотрудниками военной комендатуры, однако в декабре вновь самовольно покинул расположение военной части.

В марте 2024 года его нахождение в самоволке было прекращено. Судом он приговорен к шести годам и шести месяцам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что российский мобилизованный дважды уклонился от службы и получил шесть лет колонии.