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07:42, 20 сентября 2024Силовые структуры

Российский мобилизованный дважды уклонился от службы и получил шесть лет колонии

В Томске суд дал 6 лет колонии мобилизованному Белоусову за уклонение от службы

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Томский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении ефрейтора Егора Белоусова, который дважды уклонился от исполнения служебных обязанностей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

По данным суда, Белоусов был призван на военную службу по мобилизации. Желая отдохнуть от исполнения своих обязанностей, в мае 2023 года он не явился из отпуска на службу в воинскую часть. Спустя два месяца военный прибыл в отдел полиции по вызову сотрудника, а затем в ноябре самовольно оставил воинскую часть без уважительных причин.

Его незаконное нахождение в самоволке было прекращено в марте 2024 года. Суд приговорил ефрейтора к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Ранее в Томске ефрейтора Сергея Осипова приговорили к пяти годам колонии за уклонение от прохождения воинской службы.

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      Олеся Мицкевич
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