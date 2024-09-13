Российский ефрейтор уклонился от возвращения в воинскую часть и получил срок

В Томске дали 5 лет колонии ефрейтору, уклонившемуся от службы

В Томске ефрейтора Сергея Осипова приговорили к пяти годам колонии за уклонение от прохождения воинской службы. Об этом в пятницу, 13 сентября, в своем Telegram-канале сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

По данным следствия, проходивший военную службу по контракту россиянин решил уклониться от своих обязанностей и в июне 2023 года не вернулся в установленный срок в свою воинскую часть. В ноябре 2023 года, как отмечает суд, его нахождение вне сферы воинских правоотношений было прекращено, вскоре он предстал перед судом.

28 августа сообщалось, что Абаканский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении мобилизованного Дениса Тазикова, который самовольно оставил место службы и больше года не появлялся на территории воинской части.