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20:19, 13 сентября 2024Силовые структуры

Российский ефрейтор уклонился от возвращения в воинскую часть и получил срок

В Томске дали 5 лет колонии ефрейтору, уклонившемуся от службы

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

В Томске ефрейтора Сергея Осипова приговорили к пяти годам колонии за уклонение от прохождения воинской службы. Об этом в пятницу, 13 сентября, в своем Telegram-канале сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

По данным следствия, проходивший военную службу по контракту россиянин решил уклониться от своих обязанностей и в июне 2023 года не вернулся в установленный срок в свою воинскую часть. В ноябре 2023 года, как отмечает суд, его нахождение вне сферы воинских правоотношений было прекращено, вскоре он предстал перед судом.

28 августа сообщалось, что Абаканский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении мобилизованного Дениса Тазикова, который самовольно оставил место службы и больше года не появлялся на территории воинской части.

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      Владимир Седов
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