Мобилизованный россиянин самовольно оставил место службы и получил шесть лет колонии

В Абакане мобилизованному Тазикову дали 6,5 года колонии за самоволку

Абаканский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении мобилизованного Дениса Тазикова, который самовольно оставил место службы и больше года не появлялся на территории воинской части. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

Как установил суд, Тазиков был призван на военную службу по мобилизации. 26 декабря 2022 года он самовольно оставил место службы — территорию палаточного лагеря воинской части, чтобы уклониться от прохождения службы, и убыл в поселок. Там мужчина проводил время по своему усмотрению до своего задержания 11 апреля 2024 года.

Тазикова приговорили к 6,5 года лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее Майкопский гарнизонный военный суд приговорил к 23 годам колонии строгого режима 34-летнего военнослужащего, который самовольно оставил воинскую часть в период мобилизации и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей дочери.