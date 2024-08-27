В России военнослужащего осудили за самоволку и сексуальные преступления против дочери

В Адыгее военному дали 23 года за самоволку и сексуальные действия против дочери

Майкопский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении 34-летнего военнослужащего, который самовольно оставил воинскую часть в период мобилизации и совершил насильственные действия сексуального характера против своей дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Адыгеи.

По версии следствия, в период с 2016 по 2023 год мужчина неоднократно совершал сексуальные преступления в отношении своего несовершеннолетнего ребенка. Кроме того, он же в сентябре 2022 года в целях временного уклонения от прохождения службы оставил расположение воинской части в Запорожской области и отправился домой. Военный вернулся на службу только в марте 2023 года.

34-летнего жителя Краснодарского края признали виновным в пяти эпизодах преступления по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия и с использованием беспомощного состояния потерпевшей, заведомо не достигшей 14-летнего возраста»), а также по статье 337 («Самовольное оставление части или места службы, совершенное в период мобилизации») УК РФ. В зале суда он признал вину по второму обвинению.

Мужчину приговорили к 23 годам колонии строгого режима. Его также лишили права заниматься трудовой деятельностью в связанных с детьми сферах на 15 лет.

Ранее Читинский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам и семи месяцам лишения свободы военного Алексея Арефьева за временное уклонение от службы.