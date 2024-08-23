Российского военного осудили на восемь лет за самоволку

В Чите осудили на восемь лет военного за уклонение от службы

Читинский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам и семи месяцам лишения свободы военного Алексея Арефьева за временное уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, 8 июля 2024 Арефьев самовольно оставил часть и уехал отдыхать в Читу. 18 февраля 2024 года его задержали и доставили в комендатуру. Однако через месяц осужденный снова покинул часть и отправился в гости к знакомым. 2 апреля Арефьев раскрыл органам военного управления сведения о своем местонахождении.

Ранее Читинский гарнизонный военный суд приговорил к четырем годам колонии-поселения военнослужащего, который незаконно хранил в тайнике в лесу охотничий карабин и стрелял из него по краснокнижным животным.