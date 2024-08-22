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12:45, 22 августа 2024Силовые структуры

Российского военного осудили за незаконную охоту и хранение карабина в тайнике

В Чите осудили военного за незаконную охоту и хранение карабина в тайнике

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Читинский гарнизонный военный суд приговорил к четырем годам в колонии-поселении военнослужащего, который незаконно хранил в тайнике в лесу охотничий карабин и стрелял из него по краснокнижным животным. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину также оштрафовали на 30 тысяч рублей и обязали выплатить компенсацию Минприроды Забайкальского края.

По данным следствия, военный незаконно хранил в тайнике в лесу охотничий карабин, который нашел в доме, где раньше жили его родственники. Правоохранители также выяснили, что 16 декабря 2023 года осужденный стрелял из этого оружия по трем краснокнижным дзеренам, а потом пытался вывезти их туши к себе домой. Его поймали в момент совершения преступления.

Ранее в Тюмени полицейские задержали 50-летнего браконьера за незаконный отстрел лосихи и ее детеныша.

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      Варвара Митина
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