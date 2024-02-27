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08:51, 27 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин отстрелил лосиху с детенышем и попал под следствие

В Тюмени задержали браконьера, застрелившего лосиху и ее детеныша

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Тюмени полицейские задержали 50-летнего браконьера за незаконный отстрел лосихи и ее детеныша. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, россиянин в запрещенный для охоты период приехал в лес около деревни Иска-Чебакова. Он без лицензии выстрелил из ружья в лосиху и ее детеныша. Мужчина скрылся и планировал вернуться за добычей, но не успел.

У него изъяли карабин и патроны. Сумма ущерба государству составила 160 тысяч рублей. Возбуждено дело по части 2 статьи 258 («Незаконная охота») УК РФ. Пока попавшего под следствие браконьера отпустили под залог.

Ранее в Красноярском крае пограничники изъяли незаконно добытую рыбу почти на полмиллиарда рублей.

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      Екатерина Кашурникова
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