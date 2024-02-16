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10:26, 16 февраля 2024Силовые структуры

Российские пограничники изъяли у браконьеров 8,5 тонны рыбы

ФСБ: под Красноярском у браконьеров изъяли рыбы на полмиллиарда рублей

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В Красноярском крае пограничники изъяли незаконно добытую рыбу почти на полмиллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, у четырех браконьеров изъяли 7000 экземпляров муксуна, чира, омуля, корюшки, сига, пеляди и хариуса. Суммарно это 8,5 тонны рыбы. Ущерб водным биологическим ресурсам — около 500 миллионов рублей.

Силовики проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее в Подмосковье поймали 52-летнего и 73-летнего браконьеров, незаконно добывавших рыбу в акватории Оки. По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 256 (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов) УК РФ.

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      Екатерина Кашурникова
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