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21:03, 28 ноября 2023Силовые структуры

Два браконьера незаконно добывали рыбу в акватории Оки и попали под следствие

В Подмосковье поймали браконьеров, незаконно добывавших рыбу в акватории Оки

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Подмосковье поймали 52-летнего и 73-летнего браконьеров, незаконно добывавших рыбу в акватории Оки. Об этом сообщает МВД Медиа.

По данным ведомства, россияне на лодке сетями осуществляли промысел на зимовальной яме. Однако там запрещено ловить рыбу с 1 октября по 10 апреля. Товарищи добыли 104 леща на 121 килограмм.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 256 (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов) УК РФ.

Ранее стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) поймали двух местных жителей, незаконно вылавливавших занесенную в Красную книгу рыбу.

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      Екатерина Кашурникова
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