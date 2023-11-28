Двое россиян незаконно выловили краснокнижного осетра и попали под следствие

В ХМАО задержали двух браконьеров за незаконный вылов краснокнижного осетра

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) поймали двух местных жителей, незаконно вылавливавших занесенную в Красную книгу рыбу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 16 сентября на реке Обь в Сургутском районе мужчины на моторной лодке с помощью плавной донной рыболовной сети выловили сибирского осетра. Браконьеры нанесли ущерб водным биологическим ресурсам почти на полмиллиона рублей.

Однако россиян удалось задержать с поличным. Возбуждено дело по части 3 статьи 258.1 УК РФ («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации»).