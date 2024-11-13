Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:34, 13 ноября 2024Россия

Стали известны личности сбежавших в Сибири военнослужащих. Младшему оказалось 19 лет

Стали известны личности сбежавших в Сибири военнослужащих, одному из них 19 лет
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Анастасия Илюшина / Коммерсантъ

Личности семи из десяти сбежавших из воинской части в Коченево в Сибири военнослужащих раскрыл Telegram-канал Mash Siberia. Стало известно, что младшему из них 19 лет.

Старшему самовольно оставившему часть бойцу оказалось 44 года. Пятеро из них родились в Красноярском крае, один — в Новосибирской области, еще один — в Томской области.

Четверо военнослужащих на данный момент были задержаны. Остальных ищут.

Фото: Telegram-канал Mash Siberia

Бойцов готовили к отправке на СВО

По информации сетевого издания NGS.RU, солдат готовили к скорой отправке в зону проведения спецоперации. По данным из открытых источников, в поселке дислоцирована 35-я гвардейская бригада управления Центрального военного округа.

О побеге сразу одной трети прикомандированных к воинской части военнослужащих (всего их было 30) стало известно утром в среду, 13 ноября. Сам побег был организован вечером накануне — мужчины выехали из рабочего поселка на такси. Все они ранее уже уходили в самоволку. В прошлый раз это произошло летом текущего года.

Оставившим часть может грозить реальный срок

Согласно статье 338 Уголовного кодекса РФ, максимальное наказание за дезертирство — лишение свободы сроком до 15 лет. Однако, если военнослужащие оставили часть без оружия и не по предварительному сговору, срок будет в два раза меньше и составит до семи лет.

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Ранее из зоны спецоперации сбежали трое солдат

В октябре трое солдат сбежали из зоны спецоперации и укрылись в доме под Санкт-Петербургом, где принимали запрещенные вещества.

Оставившими самовольно службу оказались ранее судимые 30-летние Александр Игуменов и Марк Фролов и 37-летний Владимир Никин. В результате спецназ взял дом штурмом. Задержанные сбежавшие бойцы в этот момент были под наркотиками.

Их доставили к военным следователям, которые возбудили уголовное дело по статье 338 УК РФ («Дезертирство»).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стали известны личности сбежавших в Сибири военнослужащих. Младшему оказалось 19 лет

      Песков заявил об «оторванных от страны» российских оппозиционерах на митинге в Берлине

      Первый замглавы администрации Путина посетил Угледар

      Раскрыта доля прячущих в кладовках закрутки и консервы на «черный день» москвичей

      Подрыв ВСУ дамбы Кураховского водохранилища назвали терактом

      Следователи возбудили дело после взрыва машины с капитаном Черноморского флота

      В России строительство жилья оказалось дороже покупки

      Стало известно о заработке украинских полицейских на мобилизации

      В России не станут вводить новые льготные программы по ипотеке

      Эмили Ратаковски приспустила трусы на фото для рекламы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше