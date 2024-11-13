Стали известны личности сбежавших в Сибири военнослужащих, одному из них 19 лет

Личности семи из десяти сбежавших из воинской части в Коченево в Сибири военнослужащих раскрыл Telegram-канал Mash Siberia. Стало известно, что младшему из них 19 лет.

Старшему самовольно оставившему часть бойцу оказалось 44 года. Пятеро из них родились в Красноярском крае, один — в Новосибирской области, еще один — в Томской области.

Четверо военнослужащих на данный момент были задержаны. Остальных ищут.

Бойцов готовили к отправке на СВО

По информации сетевого издания NGS.RU, солдат готовили к скорой отправке в зону проведения спецоперации. По данным из открытых источников, в поселке дислоцирована 35-я гвардейская бригада управления Центрального военного округа.

О побеге сразу одной трети прикомандированных к воинской части военнослужащих (всего их было 30) стало известно утром в среду, 13 ноября. Сам побег был организован вечером накануне — мужчины выехали из рабочего поселка на такси. Все они ранее уже уходили в самоволку. В прошлый раз это произошло летом текущего года.

Оставившим часть может грозить реальный срок

Согласно статье 338 Уголовного кодекса РФ, максимальное наказание за дезертирство — лишение свободы сроком до 15 лет. Однако, если военнослужащие оставили часть без оружия и не по предварительному сговору, срок будет в два раза меньше и составит до семи лет.

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Ранее из зоны спецоперации сбежали трое солдат

В октябре трое солдат сбежали из зоны спецоперации и укрылись в доме под Санкт-Петербургом, где принимали запрещенные вещества.

Оставившими самовольно службу оказались ранее судимые 30-летние Александр Игуменов и Марк Фролов и 37-летний Владимир Никин. В результате спецназ взял дом штурмом. Задержанные сбежавшие бойцы в этот момент были под наркотиками.

Их доставили к военным следователям, которые возбудили уголовное дело по статье 338 УК РФ («Дезертирство»).