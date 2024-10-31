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13:36, 31 октября 2024Силовые структуры

Спецназовцы штурмовали дом с тремя находящимися под наркотиками дезертирами из зоны СВО

В Ленобласти спецназ штурмом взял дом с тремя дезертирами из зоны СВО

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В Ленинградской области вечером 30 октября спецназ взял штурмом дом, в котором укрывались трое дезертиров, сбежавших из зоны специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает 47news со ссылкой на Военное следственное управление СК России по Ленинградскому военному округу.

Задержанные — судимые местные жители: 30-летние Александр Игуменов и Марк Фролов и 37-летний Владимир Никин. Они ушли на СВО из мест лишения свободы, но вскоре покинули район боевых действий.

На поиск дезертиров отправилась поисково-розыскная группа Минобороны, которая нашла их в доме Игуменова на улице Новой поселка Янино Всеволожского района. Однако при попытке задержания дезертир выхватил пистолет и приставил его ко лбу командира группы Минобороны со словами, чтобы они убирались. Военные сделали вид, что ушли, однако вызвали подкрепление полиции и остались караулить беглецов.

К месту прибыл спецназ, который штурмовал дом. Игуменов и его приятели оказались в наркотическом опьянении. Их доставили к военным следователям, которые возбудили уголовное дело по статье 338 УК РФ («Дезертирство»).

Ранее 31 октября сообщалось, что в Чите 2-й Восточный гарнизонный военный суд приговорил военного Кирилла Бокова к пяти годам лишения свободы за неявку в установленный срок к месту службы и уклонение.

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      Любовь Ширижик
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