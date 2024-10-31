Продливший себе отпуск российский военный получил пять лет колонии

В Чите суд приговорил военного к 5 годам колонии за уклонение от службы

В Чите 2-й Восточный гарнизонный военный суд приговорил военного Кирилла Бокова к пяти годам лишения свободы за неявку в установленный срок к месту службы и уклонение. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Как установил суд, 17 января Боков без уважительных причин продлил себе отпуск и не явился в установленный срок к месту службы. Его задержали 27 мая.

Суд признал его виновным. Военнослужащий будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что Томским гарнизонным военным судом был вынесен приговор военному Артему Винокурову за самовольное оставление части.