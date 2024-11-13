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10:22, 13 ноября 2024Россия

Раскрыты личности семерых сбежавших из российской воинской части солдат

Раскрыты личности семерых сбежавших из воинской части под Новосибирском солдат
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Раскрыты личности семерых сбежавших из воинской части в Новосибирской области солдат. Ориентировки на военнослужащих опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

О побеге десяти солдат утром 13 ноября сообщил глава Коченевского района Новосибирской области Евгений Антипов.

Младшему из солдат 19 лет, старшему — 44 года, указано в ориентировках. Пятеро из них родились в Красноярском крае, один — в Новосибирской области, один — в Томской области.

Воинские звания и должности солдат не раскрываются.

Военнослужащие покинули территорию части на такси. По предварительной информации, в скором времени бойцы должны были отправиться в зону проведения специальной военной операции.

ЖЗЛ
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