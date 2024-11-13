Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:15, 13 ноября 2024Россия

Десять человек сбежали из военной части в российском регионе

Глава новосибирского Коченево Антипов: десять человек покинули военную чуть
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Из военной части в Коченевском районе Новосибирской области сбежали десять человек. Об этом сообщил глава района Евгений Антипов в Telegram-канале.

«Самовольно покинули расположение части 10 человек из категории ранее самовольно покинувших часть (СОЧ). В течение 30 минут на такси выехали с территории рабочего поселка Коченево. Преступления на территории района не совершались», — написал он.

По словам главы района, четыре человека, сбежавших из военной части, уже задержали за пределами Коченевского района. Чиновник призвал сохранять спокойствие и доверять официальной информации.

Ранее в Каменке Ленинградской области 48-летний мужчина сбежал из военной части и поплатился — его задержали сотрудники полиции в Воронеже, в отношении россиянина возбудили уголовное дело. Он самовольно покинул свою часть в ноябре 2022 года и с тех пор скрывался от правоохранительных органов.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Маск прокомментировал свое назначение в администрацию Трампа

      Десять человек сбежали из военной части в российском регионе

      Россиянка вонзила нож в шею свекрови и ранила сына-пятиклассника

      ОДК представила новый авиадвигатель пятого поколения

      В Пентагоне раскрыли подробности атаки хуситов на американские эсминцы

      Появились новые кадры подрыва дамбы Кураховского водохранилища

      Эксперт назвал три разрушающих отношения тревожных финансовых звонка

      В России раскрыли зарплату Деда Мороза в 2024 году

      Залужный заявил об отправке «будущего президента» Украины на учебу

      Украина выпустила пять беспилотников по региону России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше