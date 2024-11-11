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10:21, 11 ноября 2024Россия

48-летний россиянин сбежал из военной части и поплатился

Сбежавшего из военной части в Ленобласти мужчину задержали полицейские
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Каменке Ленинградской области 48-летний мужчина сбежал из военной части и поплатился — его задержали сотрудники полиции в Воронеже, в отношении россиянина возбудили уголовное дело. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным издания, он самовольно покинул свою часть в ноябре 2022 года и с тех пор скрывался от правоохранительных органов.

Военнослужащего разыскивали по статье о самовольном оставлении части (часть 5 статьи 337 УК РФ). В ближайшее время его передадут в военную комендатуру.

До этого сообщалось, что 22-летний боец специальной военной операции с Урала сбежал из части ради общения с командованием.

Еще раньше участник боевых действий на Украине восемь часов полз до российских позиций после того, как ему оторвало ногу.

ЖЗЛ
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