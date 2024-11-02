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11:08, 2 ноября 2024Россия

Боец СВО восемь часов полз к российским позициям с оторванной взрывом ногой

Житель Ростовской области потерял ногу на СВО, к своим он полз восемь часов
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) восемь часов полз до российских позиций после того как ему оторвало ногу. Об этом мужчина рассказал журналистам «Комсомольской правды».

Россиянин вступил в ряды Вооруженных сил России в 2022-м году. В зоне спецоперации он воевал в окрестностях Лисичанска Луганской народной республики. Через месяц бойцу оторвало ногу — он наступил на противопехотную мину. Боец смог наложить жгут и самостоятельно вернуться к своим.

Сейчас россиянин использует протез. Мужчина признался, что после ампутации его мучали фантомные боли. «Но я сумел договориться с головой», — добавил ветеран.

Ранее другой участник СВО самостоятельно ампутировал перебитую осколками ногу, неделю прожил без воды и еды и выжил. Он заявил, что во время ожидания помощи видел Бога.

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