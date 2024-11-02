Боец СВО восемь часов полз к российским позициям с оторванной взрывом ногой

Житель Ростовской области потерял ногу на СВО, к своим он полз восемь часов

Участник специальной военной операции (СВО) восемь часов полз до российских позиций после того как ему оторвало ногу. Об этом мужчина рассказал журналистам «Комсомольской правды».

Россиянин вступил в ряды Вооруженных сил России в 2022-м году. В зоне спецоперации он воевал в окрестностях Лисичанска Луганской народной республики. Через месяц бойцу оторвало ногу — он наступил на противопехотную мину. Боец смог наложить жгут и самостоятельно вернуться к своим.

Сейчас россиянин использует протез. Мужчина признался, что после ампутации его мучали фантомные боли. «Но я сумел договориться с головой», — добавил ветеран.

Ранее другой участник СВО самостоятельно ампутировал перебитую осколками ногу, неделю прожил без воды и еды и выжил. Он заявил, что во время ожидания помощи видел Бога.