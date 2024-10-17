«Только я и Он». Боец СВО ампутировал себе ногу, пролежал неделю без еды и воды, но выжил. Он заявил, что видел бога

Неделю пролежавший под завалами без ноги боец Ристич заявил о встрече с богом

Сербский доброволец в рядах Вооруженных сил (ВС) России Дарио Ристич заявил, что в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине ему помог выжить бог.

Подразделение бойца видело, как он подорвался на противопехотной мине, а затем место, куда его отбросило, обстреляли украинские беспилотники. После подобного было практически невозможно выжить, но Ристич сумел доползти до укрытия, где он и провел целую неделю с отрезанной ногой и без каких-либо припасов.

Вдруг я увидел свет вокруг себя, и Бог протягивает мне руку и смотрит мне в глаза, мы находимся в этом свете — только я и Он Дарио Ристич сербский доброволец в ВС России

По словам военного, его спасло божественное проведение. В конце концов его обнаружили и эвакуировали российские бойцы. Сейчас Ристич восстанавливается в госпитале.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военному пришлось в полевых условиях ампутировать себе ногу

Уже в укрытии Ристич понял, что от перебитой осколками мины ноги почти ничего не осталось. В полной темноте он сделал себе обезболивающий укол, перетянул ногу подручными материалами, а затем провел самому себе ампутацию атрофировавшейся части мышц.

По его словам, после операции перед глазами у него замелькали картины из жизни и лица близких людей. Он периодически терял сознание и вновь приходил в себя, держась за мысль, что дома его ждет семья.

Я опять пришел в себя от того, что кто-то трогает меня, а на лицо льется вода, но я не знал, свои меня нашли или враг… Но слава Богу это оказались наши, они мне что-то говорили, но я их не слышал, настолько я был счастлив их видеть Дарио Ристич сербский доброволец в ВС России

Семь дней он пробыл под завалами без еды, воды и с ампутированной ногой, пока его не обнаружили российские военные. Еще 10 дней потребовалось на транспортировку Ристича в госпиталь, где он сейчас проходит лечение.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Амулет покровителя мужчин спас жизнь бойцу СВО под Курском

Цепочка с амулетом спасла российского бойца в зоне СВО.

Пограничник, принявший участие в боях против армии Украины на территории Курской области, рассказал, что он едва выжил после удара в шею осколком мины. По его словам, соколок пробил вену и остановился все в двух миллиметра от артерии.

Военнослужащий убежден, что в том бою его спас медальон с изображением Уастырджи — персонажа осетинской мифологии, которого в народе считают покровителем мужчин. Кроме того, его образ часто сопоставляют со святым Георгием.