Боец СВО, побывавший в плену ВСУ, рассказал об издевательствах и пытках

Российский военнослужащий побывал в плену Вооруженных сил Украины (ВСУ) и рассказал о пытках — его топили и резали.

Боец по имени Виктор попал в плен в апреле 2022 года, он пробыл там полгода, после чего его удалось обменять. По рассказу мужчины, его контузило во время боя, и он отстал от своих. Мужчина был уверен, что идет в верном направлении, когда наткнулся на терохрану ВСУ. Те передали Виктора украинским морпехам, которые связали его и увезли к реке.

Есть такая американская пытка в воде. Апрель месяц был. Загнали в воду. Я связанный был, глаза перевязаны, ничего не видно. В воду уронили — и давай топить вдвоем меня Виктор побывавший в плену российский военнослужащий

Потом его вытащили, но издевательства не закончились — на теле российского бойца стали вырезать символы. Потом его обожгли газовым баллоном. Впоследствии Виктора отвезли в Киев к одному из местных блогеров, чтобы попытаться добыть компромат на российскую сторону. Мужчина отказался помогать.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

ООН опубликовала данные о пытках российских военнопленных на Украине

В начале октября Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовало доклад, в котором сказано, что в период с 2023 года 104 российских военнопленных на Украине из 205 опрошенных указали на факты пыток. Подавляющее большинство актов пыток или жестокого обращения имели место в неофициальных или транзитных местах, включая гаражи, подвалы или частные дома. Подобные места содержания военнопленных были выявлены в Покровске и Краматорске.

«От шести до восьми мужчин по очереди пинали и избивали меня, используя молотки, дубинки и металлические трубы. Это длилось три-четыре часа», — приводился в отчете рассказ российского бойца, попавшего в плен ВСУ.

Комментируя доклад ООН, директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Григорий Лукьянцев обвинил Запад в игнорировании пыток военнопленных из-за политики. Он также заметил, что в целом документ полон несправедливой критики в отношении Москвы, и это не позволяет говорить о наличии объективной позиции по данному вопросу.

В России рассказали о пытках жителей Суджи солдатами ВСУ

В докладе МИД России отмечалось, что бойцы ВСУ сгоняли людей в городе Суджа Курской области в подвалы. Там на них морально давили и использовали для съемок украинскими и иностранными журналистами.

Также во внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на то, что ВСУ создают на захваченной территории Курской области концентрационные лагеря для мирных жителей. Информация о существовании концлагерей была собрана на основании свидетельских показаний и данных курского штаба Российского Красного Креста.