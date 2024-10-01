В ООН рассказали о пытках российских солдат в украинском плену. Их держали в подвалах и жестоко избивали

В ООН опубликовали доклад о пытках 205 военнопленных ВС РФ на Украине

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обнародовало доклад о ситуации на Украине, рассказав о пытках российских бойцов в украинском плену. Согласно полученным данным, из 205 российских военнопленных, опрошенных с марта прошлого года, 104 стали жертвами насилия, «что указывает на постоянную тенденцию».

От шести до восьми мужчин по очереди пинали и избивали меня, используя молотки, дубинки и металлические трубы. Это длилось три-четыре часа российский боец, попавший в плен ВСУ

По словам пленного россиянина, такие методы Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют для того, чтобы заставить военнопленных говорить на допросах.

Бойцов ВС РФ били по коленям и суставам, грозя физическим насилием

Согласно данным ООН, российские бойцы подвергались жестоким избиениям, в том числе по коленям и суставам, угрозам физической расправы и насилия, а также ударам электрошоком. Для пыток ВСУ использовали резиновые дубинки, алюминиевые или деревянные биты и молотки, а также различные электрические устройства, среди которых были автомобильные аккумуляторы.

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Некоторые из военнопленных подверглись сексуальному и психологическому насилию. Например, им в голову направляли оружие и разряжали его. Пленных пытали в том числе во время перемещений между транзитными пунктами или по пути к СИЗО и тюрьмам. «Когда балаклава, закрывавшая мое лицо, пропиталась кровью, они просто приклеили скотч, чтобы кровь не капала», — процитировали в докладе российского военнопленного.

По словам пострадавших, их пытали не только солдаты ВСУ, но и сотрудники Службы безопасности Украины.

Пленных держали в гаражах и подвалах

Чаще всего пытки происходят в неофициальных местах содержания под стражей. Среди таковых были названы гаражи, подвалы или частные дома. Подобные места содержания военнопленных были выявлены в Покровске и Краматорске — это был подвал и гараж на территории военного штаба соответственно. Так, из 33 россиян, сообщивших о своем содержании там, около половины рассказали УВКПЧ о том, что подверглись избиениям и воздействию электрошока.

Другие сообщили, что по прибытии в СИЗО местный медицинский персонал не обращал внимания на увечья и признаки пыток. Некоторым из пострадавших медики предлагали указывать в документах, что травмы были получены на поле боя.

По состоянию на август этого года, как указали в УВКПЧ, было проведено пять досудебных расследований по фактам «возможного жестокого обращения», а также умышленных расправ над российскими военнопленными. «Однако ни один человек не получил уведомления о подозрении в связи с этими расследованиями», — подчеркнули там.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Украинские власти пытают собственных граждан за симпатию к России

В апреле верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк сообщил, что киевские власти пытают украинцев, заподозренных в симпатиях и сотрудничестве с Россией. В большинстве случаев пыткам подвергаются жители территорий, из которых вынуждены были отойти российские войска.

«В некоторых случаях мое управление также документировало пытки и жестокое обращение, произвольные задержания и нарушения прав на справедливое судебное разбирательство в отношении лиц, обвиняемых в сотрудничестве», — рассказывал Тюрк.