«Эти сдались добровольно». Соратник Кадырова показал пленных украинцев и объяснил, чем они отличаются от чеченцев

Дудаев опубликовал видео со сдавшимися добровольно в плен бойцами ВС Украины

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись с бригадой пленных украинцев. Таким образом он ответил на распространившееся на днях в соцсетях видео украинского блогера Дмитрия Карпенко с чеченцами, попавшими в плен.

Соратник Кадырова назвал принципиальное отличие между чеченскими и украинскими бойцами, заявив, что военнослужащие 5-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавшие в плен российской стороны, сдались добровольно.

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Дудаев объяснил, что ВСУ пленили контуженных чеченцев

По данным Дудаева, украинские солдаты пленили двоих чеченских бойцов, которые были в бессознательном состоянии после контузии. На опубликованных блогером кадрах их вынуждали после пыток оговаривать правительство республики.

Ты, нацистское отродье, хвалишься тем, что вы смогли захватить пару чеченцев, а мы можем вам здесь показать целое отделение 5-й штурмовой бригады, которое находится в плену у российской стороны Ахмед Дудаев министр Чечни по национальной политике

По мнению чеченского министра, сейчас большинство жителей Украины находятся под оккупацией властей Киева, которые «хватают мужчин на улицах и отправляют на передовую». «Сегодня достойные люди в вашей стране оккупированы. Когда украинский народ предпримет хоть какие-то действия для деоккупации?» — задался вопросом Дудаев.

Он также указал, что действия подобных блогеров, как Карпенко, направлены на самих украинцев, находящихся в аналогичной ситуации на территории России.

Украинские солдаты, сдаваясь в плен, жалуются на условия в ВСУ и насильственную мобилизацию

Накануне сообщалось, что российские военные во время боев в районе села Синельниково предложили украинским солдатам сдаться в плен. В противном случае россияне пообещали забросать блиндажи украинских солдат гранатами. Это побудило бойцов ВСУ согласиться.

По словам пленного Вячеслава Задорина, на фронте он оказался в результате насильственной мобилизации. Его прямо на улице задержали сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) и насильственно доставили в военкомат. Мужчина оказался в зоне боевых действий спустя 11 дней подготовки.

Также украинские военнослужащие назвали мотивировавшего их сдаться в плен кумира. По их словам, это украинец Максим Лихачев, который в мае угнал с позиций ВСУ танк Т-64 и вместе с ним сдался российским Вооруженным силам под Донецком.

Заступая на позиции в районе Невельского, я увидел угнетенное и бесперспективное состояние своих товарищей и предложил им тихо сдаться. Мы рассудили, что лучше быть живым в плену, чем мертвым на позициях. Мы видели в интернете, как люди сдаются даже на боевых машинах и у них все получается, вот и у нас получилось Денис Беляев пленный боец ВСУ

Мужчину также, как и предыдущего бойца, схватили на улицах Одессы и насильно мобилизовали.

Несколькими днями до этого стало известно, что солдат ВСУ пытался расстрелять в спину двух сослуживцев во время боестолкновения. Один из попавших под обстрел украинцев — Алексей Давыденко — выжил и сдался в плен российской стороне, рассказав об инциденте. В России мужчине провели две операции. Его сослуживец, в которого так же стреляли, не смог выжить.