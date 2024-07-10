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10:35, 10 июля 2024Россия

Соратник Кадырова ответил «нацистскому отродью» на публикацию видео с пленными чеченцами

В Чечне показали украинских пленных и рассказали об их отличии от чеченцев

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Чеченский министр по национальной политике и внешним связям Ахмед Дудаев показал пленных украинских солдат. Соответствующую видеозапись он разместил в Telegram.

В начале июня на YouTube-канале Apostle Dmytro Karpenko было опубликовано интервью с пленными чеченскими бойцами.

Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова назвал автора канала «нацистским отродьем» и рассказал, в чем, по его мнению, состоит разница между пленными чеченцами и украинскими бойцами, стоящими за его спиной. Чеченский министр заявил, что выходцы из республики были захвачены, когда они «были в отключке» из-за полученных травм. В свою очередь, украинские бойцы сдались добровольно, пояснил он.

Ранее Рамзан Кадыров показал полученный им трофей из зоны спецоперации. На снимке глава российского региона держит в руках флаг одного из батальонов 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. «Если подразделение потеряло свой флаг, то это говорит о том, что у них там реально плохи дела», — отметил он.

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      Алан Босиков
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