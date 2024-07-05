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14:40, 5 июля 2024Россия

Кадыров показал трофей из зоны СВО

Глава Чечни Кадыров рассказал о трофее, привезенном ему из зоны СВО

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал полученный им трофей из зоны проведения специальной военной операции (СВО). Снимок он опубликовал в Telegram.

На снимке глава российского региона держит в руках флаг одного из батальонов 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Рядом с ним стоит командир батальона «Юг-Ахмат» Муса Иблаев, который в привез «жовто-блакитный прапор», как назвал его Кадыров, в Чечню.

По словам Кадырова, флаг был захвачен в ходе штурма украинских позиций в Запорожской области. «Если подразделение потеряло свой флаг, то это говорит о том, что у них там реально плохи дела», — отметил он.

Ранее отца Кадырова Ахмата, который руководил Чечней с 2000 по 2004 год, обвинили в резкой смене политических взглядов. Блогер Владислав Поздняков назвал и Ахмата, и Рамзана Кадырова «переобувшимися людьми, которые воевали против России и грозились захватить всю страну».

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      Алан Босиков
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