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17:45, 4 июля 2024Россия

Глава «Мужского государства» назвал отца Кадырова «переобувшимся»

Основатель «Мужского государства» Поздняков назвал отца Кадырова «переобувшимся»
Ахмат Кадыров

Ахмат Кадыров . Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

Основатель «Мужского государства» (запрещенная в России экстремистская организация) Владислав Поздняков назвал главу Чечни Рамзана Кадырова и его отца Ахмата «переобувшимися». Об этом блогер написал в своем закрытом Telegram-канале.

Поздняков заверил, что он «уже как 2,5 года за Россию», однако в сети продолжают вспоминать о его поездках на Украину. По словам блогера, «куда лучшим примером переобувшихся людей» являются нынешний глава Чечни и его отец, которые «воевали против России и грозились захватить всю страну».

Основатель «Мужского государства» подчеркнул, что сегодня Ахмат и Рамзан Кадыровы имеют звания Героев России и являются уважаемыми людьми, «в честь которых называют улицы и мосты в стране, приглашают в Кремль и называют настоящими патриотами».

С 1994 года по 1996 год во время первой чеченской кампании Ахмат Кадыров, занимавший тогда пост муфтия непризнанной Республики Ичкерия, поддерживал лидера сепаратистов Аслана Масхадова, а также призывал чеченцев к джихаду — священной войне против иноверцев. Однако в ходе второй чеченской войны в 1999 году он способствовал передаче сел и городов Чечни под контроль сил России, а в июне 2000 года вступил в должность главы администрации Чечни, впоследствии победив на выборах президента республики.

9 мая 2004 года Ахмат Кадыров стал жертвой взрыва на стадионе «Динамо» в Грозном. Ответственность за теракт взял на себя один из лидеров боевиков Шамиль Басаев. 10 мая 2004 года президент России Владимир Путин посмертно присвоил Ахмату Кадырову звание Героя России.

В августе 2019 года Рамзан Кадыров рассказал о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным после смерти отца. По словам главы Чечни, он выразил готовность «быть с Россией», если ему дадут возможность восстановить республику, а мусульманскую веру не станут притеснять.

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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